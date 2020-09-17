الاستجابة أو الاغلاق التام..أرباب المقاهي والمطاعم يطالبون بإعادة النظر في توقيت الإغلاق

عبر أرباب المقاهي، والمطاعم، أمس الأربعاء، في طنجة، عن تضررهم من استمرار قرار السلطات المحلية، القاضي بإغلاق محلاتهم في الساعة الثامنة مساء بالنسبة إلى المناطق الأكثر وباء، فيما باقي المناطق سيتم إغلاقها في حدود العاشرة مساء.

وكشف بلاغ للفرع المحلي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم في عاصمة البوغاز، أنهم وجهوا مراسلات إلى والي جهة الشمال، للمطالبة بإعادة النظر في توقيت الإغلاق، دون أن يتوصلوا بأي استفسار، ما دفعهم إلى التصعيد، والتهديد بإغلاق محلاتهم بشكل تام.

وكانت السلطات المحلية قد قررت، في شهر يوليوز الماضي، إغلاق جميع مقاهي المدينة في الساعة الثامنة مساء بالنسبة إلى المناطق الأكثر وباء، فيما باقي المناطق، التي تشهد استقرارا وبائيا تقرر إغلاقها في الساعة العاشرة مساء، بينما المطاعم تبقى مفتوحة إلى حدود الساعة الحادية عشر ليلا.

واتخذ القرار المذكور بعد الارتفاع، الذي شهدته مدينة طنجة في عدد الإصابات، وكذا الوفيات بفيروس كورونا المستجد.