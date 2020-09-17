شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. ارتفاع قياسي في حالات الإصابة اليومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت فرنسا ارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الإغلاق في آيار/مايو الماضي، بعد أن قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الخميس إن الفيروس "نشط مرة أخرى" في البلاد.

وطلبت الحكومة من السلطات المحلية اقتراح تدابير للسيطرة على انتشار المرض في ليون ونيس، اللتين تشهدان بعضا من أعلى معدلات الإصابة.

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وقال فيران في مؤتمر صحفي في باريس إن مدينة مرسيليا الواقعة في ساحل فرنسا المطل على البحر المتوسط، اتخذت?????? بالفعل خطوات "قوية" ،على الرغم من أنها قد تضطر إلى اتخاذ مزيد من التدابير مثل إغلاق الحانات، وحظر التجمعات إذا واصل عدد المصابين في وحدات الرعاية المركزة هناك الارتفاع.

وأضاف فيران إن فرنسا ملتزمة باستراتيجية الإجراءات المحلية للسيطرة على الوباء.

وقالت الحكومة إنها تريد تجنب إغلاق وطني جديد، واشار الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إلى أن المواطنين بحاجة إلى تعلم كيفية التعايش مع الفيروس.