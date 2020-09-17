شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تقترح إغلاق حدودها مع أمريكا حتى 21 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية المكسيكية اليوم الخميس إن المكسيك تقترح إبقاء حدودها مع الولايات المتحدة مغلقة حتى 21 تشرين أول/ أكتوبر.

وبدأ الإغلاق في 21 آذار/ مارس وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الخارجية عبر موقع تويتر إنه من المقرر الآن أن ينتهي الإغلاق في 21 أيلول/ سبتمبر. وقررت المكسيك أن تستمر في الإغلاق لمدة شهر آخر بناء على تطور جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وسجلت المكسيك أكثر من 680 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 72 ألف حالة وفاة، وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بأكثر من 6ر6 مليون إصابة وأكثر من 197 ألف حالة وفاة.

ولا يؤثر إغلاق الحدود البالغ طولها 3200 كيلومتر على التجارة أو العاملين في مجال الصحة أو العاملين عبر الحدود، بينما لا يتم السماح للسياح بعبور الحدود البرية.

وما زالت الحركة الجوية بين البلدين مستمرة، رغم التوصيات بعدم السفر لغير الضرورة.

كما تم إغلاق الحدود الأمريكية الكندية.