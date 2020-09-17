صفحة مقربة من الصدر: التزموا التعليمات ولا تكونوا سببا في الغاء صلاة الجمعة

شدد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على ضرورة التزام التعليمات في صلاة الجمعة. وقال العراقي في صفحته الرسمية على الفيسبوك، " التزموا التعليمات ولا تكونوا سببا في الغاء صلاة الجمعة المباركة". واضاف "ترقبوا خطبة الجمعة الموحدة التي سيلقيها ائمة الجمعة ليوم غد.. اذا بقيت الحياة.. ونسألكم الدعاء".

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