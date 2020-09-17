دحلان: فلسطين بحاجة ماسة لتجديد شرعية القيادات والمؤسسات بالانتخابات

أكد العضو السابق في حركة "فتح" الفلسطينية، محمد دحلان، أن القيادي الذي لا ينتخبه شعبه لا يستطيع القيادة وتحقيق الاستقلال الوطني.



جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها القيادي الفلسطيني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس.

وقال دحلان: "من لا ينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة وتحقيق الاستقلال الوطني، وأنا محمد دحلان كلي إيمان بأن فلسطين بحاجة ماسة إلى تجديد شرعية القيادات والمؤسسات الفلسطينية كافة وذلك لن يتحقق إلا عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة ولم يولد بعد من يستطيع فرض إرادته علينا".

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وأضاف: "إذا كان ما نسب للسفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال صحيحًا، فذلك لا يزيد عن كونه تكتيكًا مخادعًا هدفه إرهاب البعض وزعزعة الجبهة الداخلية، وأتمنى من الجميع ألا نقع في شرك مثل هذه التكتيكات المهندسة بدقة، ولنعمل معا لاستعادة وحدتنا الوطنية والاتفاق على ثوابتنا الوطنية ووسائل تحقيقها".

وتابع: "لا شيء يستحق الصراع حوله داخليًا، وكل القدرات والطاقات ينبغي أن تكرس وجوبًا لتحرير وطننا وشعبنا العظيم".

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، قال في تصريحات لصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن واشنطن تفكر في تنصيب محمد دحلان زعيمًا فلسطينيًا جديدًا، لكن ليس لديها مصلحة في هندسة القيادة الفلسطينية، قبل أن تنشر الصحيفة لاحقا تصحيحا، وقالت :إن هناك خطأ، وإنه لم يقل ذلك بل قال "لا تفكر في ذلك".