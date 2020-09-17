البرلمان العربي يطالب بمنع الحوثي من حيازة أسلحة متطورة

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/9/18 12:37 ص بتوقيت أبوظبي
أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مفخخة دون طيار بطريقة ممنهجة لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط السعودية، مطالبا العالم بمنع المليشيا الإرهابية من حيازة أسلحة متطورة.
وجدد رئيس البرلمان العربي في بيان له، الخميس، مطالبته المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع المليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة، وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المدنيين.
وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لمليشيا الحوثي الانقلابية، وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية بالمنطقة.
وأعرب السلمي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، في وقت سابق الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.
وقال المُتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط".
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