"أهازيج السلام" تستقبل وفد الجبهة الثورية في الخرطوم

على وقع "أهازيج السلام"، وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم وفد رفيع من الجبهة الثورية، وذلك للترتيب لتوقيع الاتفاق النهائي مع الحكومة الانتقالية.



وحظي الوفد الذي يترأسه القيادي البارز ياسر سعيد عرمان، ويضم 36 عضوا من مختلف مكونات الثورية، باستقبالات شعبية ورسمية حاشدة في مطار الخرطوم الدولي.

وتجمعت فرق الغناء الشعبي، منذ وقت مبكر، في مطار الخرطوم، وتغنت ورقصت على أنغام السلام لحظة وصول وفد الجبهة الثورية.





وضم الوفد قيادات لم تطأ قدمها العاصمة الخرطوم لأكثر من 17 عاما ماضية، إذ ظلوا في الأحراش ومنفاهم الاختياري وهم يقودون الكفاح المسلح ضد حكم الإخوان الذي يتزعمه المعزول عمر البشير.





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وحضر الوفد بمقتضى الاتفاق الذي أبرمته الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية السودانية بالأحرف الأولى في جوبا، ومن المنتظر توقيعه بشكل نهائي في الثاني من أكتوبر المقبل.





وقال رئيس الوفد ياسر عرمان: "جئنا إلى الخرطوم نحمل السلام لبلدنا ولشعبنا وحسن الجوار والعلاقات الاستراتيجية مع دولة جنوب السودان".





ودعا عرمان خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم إلى ضرورة السعي لإقامة علاقة أفضل وإعادة الصلات القوية مع جنوب السودان التي رعت عملية التفاوض حتى توصلت للسلام، وأكدوا رفضهم لدعوات إقصاء العسكريين من المشهد السياسي خلال الفترة الانتقالية.

ووقع فرقاء السودان، نهاية أغسطس الماضي، في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ينهي سنوات من الصراع الدامي.