اتهمته بالاعتداء الجنسي.. كيف رد ترامب على عارضة الأزياء "دوريس"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تقريرا نشرته صحيفة الجارديان تضمن اتهاما من عارضة أزياء سابقة بأنه اعتدى عليها جنسيا.

ووفقاً لتقرير الصحيفة الإنجليزية فإن عارضة الأزياء إيمي دوريس ادعت أن ترامب "لمس جسدها" في بطولة التنس المفتوحة بالولايات المتحدة عام 1997.

وقالت إيمي دوريس إن ترامب اعتدى عليها خارج دورة للمياه في مقصورة كبار الزوار الخاصة به في ملاعب البطولة وكانت وقتها في الرابعة والعشرين من عمرها.





إلا أن حملة إعادة انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة اليوم أكدت أن تلك الادعاءات خاطئة.

وأوضحت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب، أن "الادعاءات خاطئة تماما. سننظر في كل الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة الجارديان على النشر الخبيث لتلك القصة التي لا تدعمها أي أسانيد".

Advertisements

وفي يناير/كانون الثاني 2018، تقدم رجل الأعمال الأمريكي ستيف وين بالاستقالة من منصبه في الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، وسط اتهامات بالتحرش الجنسي.

وكانت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 سحب دعمها للمرشح لشغل أحد مقعدى ولاية ألاباما في مجلس الشيوخ روي مور، الذي واجه اتهامات بالتحرش الجنسي أيضا.





وعادة ما تطال اتهامات بالتحرش لمسؤولين أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفي 2017 سارعت لجنة الأخلاق في مجلس النواب الأمريكي لفتح تحقيق بشأن نائب ديمقراطي متهم بالتحرش الجنسي بامرأتين، بينما أعلنت مرشحة للكونجرس متهمة بالتحرش انسحابها من السباق.

حينها، أجرت لجنة الأخلاق تحقيقات في قضايا أخرى متعلقة بسياسيين جمهوريين هما: عضو الكونجرس عن تكساس بليك فيرنتهولد المتهم بالتحرش الجنسي، وترنت فرانكس الذي سأل زميلة له إن كانت ترغب بعملية تأجير للرحم له ولزوجته، واستقال فرانكس.

لكن الوضع يختلف مع ترامب هذه المرة؛ إذ تأتي الاتهامات والرجل على بعد أسابيع محدودة من الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط منافسة شرسة مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.