5 ضحايا و3 مصابين.. الصور الأولى لموقع "زفة الموت" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ينشر "الخليج 365" الصور الأولى لموقع حادث التصادم الذي وقع بين عدة سيارات، خلال حفل زفاف بمحافظة الشرقية، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين مساء اليوم الخميس.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أمام مدخل قرية "العدوة" بطريق "الزقازيق – أبو كبير" بدائرة مركز شرطة ههيا، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم شقيقين وزوجتيهما وطفل أحدهما، وإصابة 3 آخرين بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، وقوع الحادث أثناء الاحتفال بحفل زفاف وتصادم عدة سيارات في "زفة الموت" ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جرى نقلهم إلى مستشفى "ههيا" المركزي.

بالعرض عليها، صرحت نيابة ههيا العامة، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن جثامين الضحايا.