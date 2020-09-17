قرار عاجل من النيابة بشأن ضحايا "زفة الموت" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصدرت نيابة ههيا العامة، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قرارًا عاجلًا بشأن 5 أشخاص، لقوا مصرعهم في حادث تصادم أثناء الاحتفال بزفاف "زفة" بدائرة مركز شرطة ههيا، والذي أسفر أيضًا عن إصابة 3 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أمام مدخل قرية "العدوة" بطريق "الزقازيق – أبو كبير" بدائرة مركز شرطة ههيا، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم شقيقين وزوجتيهما وطفل أحدهما، وإصابة 3 آخرين بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، وقوع الحادث أثناء الاحتفال بحفل زفاف وتصادم عدة سيارات في "زفة الموت" ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جرى نقلهم إلى مستشفى "ههيا" المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن المتوفين.