للمرة الثانية.. محافظ القليوبية يقرر تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، قرارًا بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10% إلى 33%، ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري
وبعد تخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بالقليوبية تصبح الأسعار الجديدة كالتالي:
- المنطقة (أ) "مدن طوخ، قها، شبين القناطر، الخانكة، الخصوص"، جرى تقسيمها إلى "سكنى": بالنسبة للمباني أدوار فأقل، فيما لا يزيد عن 14 مترًا، أصبحت قيمة المتر بـ105 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 متر، أصبحت قيمة المتر بـ120 جنيهًا، وللمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 180 جنيهًا، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 540 جنيهًا، والإداري بـ270 جنيهًا، وصناعي 135 جنيهًا، ودور العبادة بـ50 جنيه، وغيرها بـ675 جنيهًا.
- المنطقة (ب) "مدن كفر شكر، وقليوب، والقناطر الخيرية" جرى تقسيمها كالآتي، "سكنى": بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترًا أصبحت قيمة المتر بـ140 جنيهًا، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترًا، أصبحت قيمة المتر بـ160 جنيهًا، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 225 جنيهًا، وبالنسبة للتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 720 جنيه والإداري 360 جنيه، وصناعي 180 جنيهًا، ودور العبادة 50 جنيه، وغيرها 900 جنيه.
- المنطقة (ج) "شبرا الخيمة، أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة" حيث جرى تقسيمها كالآتي، "سكني": بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترًا، أصبحت قيمة المتر 175 جنيهًا، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترًا، أصبحت قيمة المتر 200 جنيه، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 315 جنيه، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 900 جنيه والإداري 450 جنيهًا، وصناعي 225 جنيهًا، ودور العبادة 50 جنيه وغيرها 1125 جنيهًا.
- العاصمة بنها جرى تقسيمها كالآتي، سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترًا، أصبحت قيمة المتر 210 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 متر أصبحت قيمة المتر 240 جنيهًا، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 360 جنيهًا، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 1080 جنيهًا، والإداري 540 جنيهًا، وصناعي 270 جنيه، ودور العبادة 50 جنيه، وغيرها 1350 جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. محافظ القليوبية يقرر تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.