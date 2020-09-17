لبنان / إندلاع حريقٍ جديد بالحيّ التجاري ببيروت

إندلع حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، في مبنى قيد الإنشاء في الحي التجاري.
ويأتي ذلك، بعد أقل من أسبوع على إندلاع حريق ضخم في ميناء بيروت الذي تعرّض لإنفجار مدمّر في 4 أوت الماضي.
وحسب موقع "سكاي نيوز العربية"، تمكنت فرق الدفاع المدني من إحتواء الحريق.
وأضاف ذات المصدر أنه لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.
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