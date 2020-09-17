OECD : الصين الوحيدة التي ستنمو في 2020 بين الاقتصادات الكبرى

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حسب تقريرها، أن الاقتصاد الصيني سينمو في 2020 بنسبة 1.8%، فيما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.8%، واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.9%، أما ألمانيا فسيتراجع اقتصادها بنسبة 5.4%، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

ويظهر من التقرير أن الصين ستكون الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي ستحقق نموا هذا العام.

ووفقا لتقرير المنظمة فإنه من المتوقع انكماش الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 4.5%، بعد توقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنسبة 6%.

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وتتوقع المنظمة أن تحقق الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو أداء أفضل في 2020 من توقعات المنظمة في يونيو الماضي.

كذلك أشار تقرير المنظمة إلى أن الاقتصاد الروسي سينخفض في 2020 بنسبة 7.3% على أن ينمو في 2021 بنسبة 5%.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، توقعت OECD تراجع اقتصاد السعودية هذا العام بنسبة 6.8%، وانخفاض اقتصاد تركيا بنسبة 2.9%.