أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حسب تقريرها، أن الاقتصاد الصيني سينمو في 2020 بنسبة 1.8%، فيما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.8%، واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.9%، أما ألمانيا فسيتراجع اقتصادها بنسبة 5.4%، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
ويظهر من التقرير أن الصين ستكون الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي ستحقق نموا هذا العام.
ووفقا لتقرير المنظمة فإنه من المتوقع انكماش الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 4.5%، بعد توقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنسبة 6%.
وتتوقع المنظمة أن تحقق الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو أداء أفضل في 2020 من توقعات المنظمة في يونيو الماضي.
كذلك أشار تقرير المنظمة إلى أن الاقتصاد الروسي سينخفض في 2020 بنسبة 7.3% على أن ينمو في 2021 بنسبة 5%.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، توقعت OECD تراجع اقتصاد السعودية هذا العام بنسبة 6.8%، وانخفاض اقتصاد تركيا بنسبة 2.9%.
كانت هذه تفاصيل خبر OECD : الصين الوحيدة التي ستنمو في 2020 بين الاقتصادات الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.