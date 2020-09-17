رئيس الحكومة العراقية: نسعى لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وإعادة هيبة الدولة

أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن حكومته تواجه تحديات كبيرة في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وإعادة هيبة الدولة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وقام الكاظمي اليوم بزيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة، واجتمع حال وصوله بالقيادات الأمنية والعسكرية، بحضور وزيري

الداخلية والدفاع، وفقاً لبيان حكومي.

واستمع الكاظمي خلال الاجتماع الى عرض مفصّل قدّمه القادة الأمنيون عن العمليات الأمنية، وتقييم الجهد الأمني والاستخباري في عموم البلاد، والموقف الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا.

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وأشار رئيس الحكومة العراقية الى التحديات الأمنية الكبيرة التي تمر بها البلاد، والمتمثلة في إعادة هيبة الدولة، وفرض الأمن وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الإرهابية.

وأكد الكاظمي وفقاً للبيان: "قدرة القوات الأمنية البطلة على تجاوز التحديات، وبسط الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد، وأهمية تفعيل الجهد الاستخباري والعمل على تجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق".