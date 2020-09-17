ووهان الصينية تستقبل أول رحلة جوية دولية منذ يناير

أعلنت مدينة ووهان الصينية عن إستقبالها، يوم الأربعاء أول رحلة جوية دولية منذ شهر يناير المنصرم، بعد إغلاق مطار المدينة التي سجلت فيها أولى حالات الإصابات بفيروس كورونا في شهر ديسمبرالماضي، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وحطت طائرة تابع لشركة T'way الكورية الجنوبية بمطار المدينة الدولي وعلى متنها 60 راكبا، وفقا لما نقلتهوسائل إعلام صينية.
وتوفي في ووهان نحو 3900 شخص بفيروس كورونا المستجد، أي ما يعادل 80 بالمئة من ضحايا الوباء الـ4634 الذين أحصتهم سلطات البلاد.
يذكر أن المدينة قد خضعت لإجراءات الغلق اعتبارا من 23 يناير، وأجرت السلطات فحوصات الكشف بعدها لـ11 مليون مقيم.
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