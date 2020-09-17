عداد كورونا لا يتوقف.. ارتفاع أرقام الوباء حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 10 دقائق

عداد وفيات وإصابات لا يتوقف

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد 30 مليون حول العالم ، حسب إحصاء “رويترز” ، الخميس .

تفصيلا ، أصيب 30 مليونا و036 ألفا و960 شخصا أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، ووصل عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 945 ألفا و095 حالة وفاة, فيما بلغت عدد حالات الشفاء 21 مليونا و804 آلاف و195 متعافيا من الوباء العالمي.

والهند محط الاهتمام حالياً باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معاً ما يقرب من نصف الحالات العالمية.

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ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالمياً إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.

وأعلن المغرب، الخميس، تسجيل 2488 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في إحصائية جديدة، أن حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” ارتفعت في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2488 لتصل إلى مستوى 94504 حالات منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي.

ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة لفيروس كورونا المستجد إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.