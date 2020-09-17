ترامب سيصدر أمراً تنفيذياً يعاقب منتهكي حظر الأسلحة على إيران

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.
واشارت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.
ولم يرد البيت الأبيض ولا البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق.
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