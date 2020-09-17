10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم “داعش”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

عمم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة زعيم تنظيم “داعش” امير محمد عبد الرحمن المولى.

وكتب برنامج “مكافآت من اجل العدالة” على صورة المولى “مكافآة تصل الى 10 ملايين دولار من اجل الحصول على معلومات عن زعيم تنظيم داعش. اعترف المولى بهوية أكثر من 40 من اعضاء داعش أثناء التحقيق معه من قبل الاميركيين، الان، بصفته الخليفة الجديد لداعش، هو يعرف أكثر ونريد استجوابه مرة أخرى، ان كان لديك معلومات عن مكان وجوده يرجى الاتصال بنا عبر تلغرام او واتساب او سكنال على الارقام ادناه وحساباتنا الرسمية”.