كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر متحدث الاتحاد الأوروبي: الحوار بين تركيا واليونان السبيل الوحيد لخفض التصعيد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التوتر في شرق المتوسط مع بدايته كان الهم الأول في الاتحاد الأوروبي هو إيقافه عن طريق الحوار.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج آخر الأسبوع المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي سيجتمع الخميس في بروكسل وستكون المباحثات في طريق الحوار وتركيا مهتمة بالدخول في الحوار.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي قال إن الأزمات الخاصة بشرق المتوسط لابد من العمل على حلها بالحوار أولا وإذا زاد التصعيد فسيكون الخيار الثاني وهو فرض العقوبات على تركيا ولكن لن يحدث ذلك قبل الانتهاء من المرحلة الأولى.

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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، اليوم الخميس، إن بولندا تريد من الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية لبيلاروسيا لا تقل عن مليار يورو (1.18 مليار دولار) كجزء من "خطة مارشال" لإعادة بناء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

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تشهد بيلاروسيا احتجاجات حاشدة منذ انتخابات 9 أغسطس، عندما قال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إنه فاز بأغلبية ساحقة. ورفض لوكاشينكو الدعوات لإجراء انتخابات جديدة واتخذ إجراءات صارمة ضد المحتجين وتلقى يوم الاثنين قرضا قيمته 1.5 مليار دولار من روسيا في بادرة دعم.

وقال مورافيكي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفيرنيليس إن المساعدة المالية تشكل جزءًا من حزمة الدعم لبيلاروسيا التي سيقترحها في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يومي 24 و25 سبتمبر. واضاف " يجب أن يكون الصندوق كبيرًا بالفعل.... يجب ألا يقل عن مليار يورو."

وأوضح مورافيكي إن صندوق النقد الدولي يمكن أن يساهم أيضًا في الصندوق، الذي يهدف إلى دعم عملة بيلاروسيا، وتحقيق الاستقرار في اقتصادها، والسماح للبلاد بالاقتراض من تلقاء نفسها.

