يحضر اسم مغربي ضمن لجان تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية، في دورته العاشرة، والتي تقام في مدينة مالمو السويدية، في الفترة بين 8 و13 أكتوبر المقبل.
ويشارك المخرج، والمنتج المغربي، محمد زين الدين، في المهرجان عضوا في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، إلى جانب إنصاف وهيبة، باحثة في دراسات الأفلام تونسية، والمخرج، والمنتج العراقي، قتيبة الجنابي.
ويعرض المهرجان الفيلم المغربي “آدم” للمخرجة مريم التوزاني، في حفل الافتتاح، وهو من بطولة لبني أزبال، ونسرين الراضي.
ويشارك في المهرجان 45 فيلما، تتوزع بين 19 فيلما طويلا، و26 فيلما قصيرا، يمثلون سينما مختلف الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر مغربي ضمن لجنة تحكيم مهرجان مالمو بالسويد.. والافتتاح بعرض فيلم “آدم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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