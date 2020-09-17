مراكش .. وضع خمسيني رهن الاعتقال الاحتياطي يشبه في تورطه في اعتداء جنيسي على طفلة عمرها ثماني سنوات

أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الخميس، بوضع مغتصب طفلة ذات ثماني سنوات، في تامنصور، رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي في مراكش.

وأكدت مصادر حقوقية لـ”اليوم24″ أنه تم عرض المشتبه فيه، صباح اليوم الخميس، على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في مراكش، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال مع تحديد، يوم 29 شتنبر، كتاريخ للجلسة أمام المحكمة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد راسلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، ونائبه، من أجل فتح تحقيف بشأن تعرض طفلة، عمرها ثماني سنوات، لاعتداء جنسي في تامنصورت ضواحي مراكش.

وأوضحت الجمعية في مراسلتها، التي توصل “اليوم 24” بنسخة منها حول تعرض الطفلة ذات 08 سنوات للتحرش الجنسي، والاعتداء الجنسي عبر محاولة الاغتصاب، من طرف شخص في الخمسينات من عمره، في تامنصورت.

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وأشارت الجمعية نفسها إلى أنها توصلت من والدة الضحية بشهادات، وتقرير طبي، موقع من طرف بروفيسور طبيب في مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، يؤكد أن الطفلة الضحية قد تكون تعرضت للعنف الجنسي عن طريق اللمس، والقبل، وباستعمال جهاز تناسل ذكوري.

وقالت الجمعية نفسها إن “الاعتداء خلف أضرارا نفسية، وتغييرات سلوكية لدى الطفلة، كما أنه تسبب في أزمة نفسية لأبيها، الذي يعمل أستاذا، مباشرة بعد رؤية المشتبه فيه، يوم 13 شتنبر، ما استدعى خضوعه للعلاج، وكل هذا موثق في التقرير الطبي”.