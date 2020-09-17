ثاني وزير في الحكومة يصاب بكورونا…الرباح وزوجته تحت الحجر

أصيب عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، وعمدة مدينة القنيطرة بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج التحاليل التي أجراها قبل يومين إيجابية.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصدر قريب من الوزير، فإن زوجة الوزير، أيضا، تأكدت إصابتها بالفيروس، فتم نقلها، اليوم الخميس، إلى مستشفى الشيخ زايد في مدينة الرباط.
وتم إخضاع جميع المخالطين للوزير وزوجته للتحاليل المخبرية، منهم سكان العمارة التي يقطنها في مدينة القنيطرة.
ويذكر أن الرباح ثاني وزير في الحكومة يصاب بكورونا، حيث كانت الحالة الاولى زميله في الحزب عبد القادر لعمار، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.
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