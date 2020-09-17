ثاني وزير في الحكومة يصاب بكورونا…الرباح وزوجته تحت الحجر

أصيب عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، وعمدة مدينة القنيطرة بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج التحاليل التي أجراها قبل يومين إيجابية.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصدر قريب من الوزير، فإن زوجة الوزير، أيضا، تأكدت إصابتها بالفيروس، فتم نقلها، اليوم الخميس، إلى مستشفى الشيخ زايد في مدينة الرباط.

وتم إخضاع جميع المخالطين للوزير وزوجته للتحاليل المخبرية، منهم سكان العمارة التي يقطنها في مدينة القنيطرة.