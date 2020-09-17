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ثاني وزير في الحكومة يصاب بكورونا…الرباح وزوجته تحت الحجر

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alyaoum24 0 تبليغ

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أصيب عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، وعمدة مدينة القنيطرة بفيروس ، حيث جاءت نتائج التحاليل التي أجراها قبل يومين إيجابية.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصدر قريب من الوزير، فإن زوجة الوزير، أيضا، تأكدت إصابتها بالفيروس، فتم نقلها، اليوم الخميس، إلى مستشفى الشيخ زايد في مدينة الرباط.

وتم إخضاع جميع المخالطين للوزير وزوجته للتحاليل المخبرية، منهم سكان العمارة التي يقطنها في مدينة القنيطرة.

ويذكر أن الرباح ثاني وزير في الحكومة يصاب بكورونا، حيث كانت الحالة الاولى زميله في الحزب عبد القادر لعمار، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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