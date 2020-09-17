الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وغزة تزامنًا مع الأعياد العبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن فرض "إغلاق شامل" على الضفة الغربيّة المحتلة، بالإضافة إلى إغلاق المعابر في قطاع غزّة خلال الأعياد العبرية المقبلة.
وسيبدأ الإغلاق منتصف ليل الخميس - الجمعة، تزامنًا مع رأس السنة العبريّة، ويستمرّ حتى منتصف ليل الأحد – الإثنين.
كما سيفرض إغلاق تزامنًا مع عيد الغفران العبري، يبدأ منتصف ليل السبت - الأحد 27 أيلول/سبتمبر، على أن يستمرّ حتى منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء.
وسيفرض إغلاق آخر بدءًا من يوم الجمعة، الثاني من تشرين أوّل/أكتوبر المقبل، تزامنًا مع عيد العُرش العبري، ويستمرّ عند منتصف ليل السبت – الأحد.
وفي آخر أيام عيد العُرش، المسمّى "بهجة التوراة"، سيفرض إغلاق آخر، يبدأ منتصف ليل الخميس (9 تشرين أوّل) – الجمعة، ويستمرّ حتى منتصف ليل السبت - الأحد.
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