شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تصنف جميع محافظاتها مناطق حمراء بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

صنفت تونس اليوم، جميع محافظاتها الـ24، في القائمة الحمراء لانتشار فيروس "كورونا" المستجد بتسجيل كل منها معدل يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن. وأضاف المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في بيان أن حصيلة الوفيات بلغت إلى اليوم 129 حالة من مجموع 8100 إصابة مكتشفة مقابل شفاء 2309 آخرين.

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