شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ 30 مليوناً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19 " حول العالم حاجز الـ 30 مليونا اليوم الخميس مما يشير إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.



وأظهر إحصاء لوكالة أنباء رويترز أن أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا وصلت إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.

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