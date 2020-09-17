شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يلغى قرار تفويض السكرتير العام في إدارة العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلغاء قرار التفويض السابق إصداره لسكرتير عام الحزب النائب فؤاد بدراوي، المتضمن إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب. واكد بيان للحزب انه ومن ثم فقد أصبح هذا التفويض لاغيا من تاريخه ولا يعتد به وغير ساري المفعول.

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