الوزير الرباح ينتظر نتائج فحص كورونا بعد تأكد إصابة زوجته..نقل إلى المستشفى العسكري

تأكدت، اليوم الخميس، إصابة خديجة حقي، زوجة عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، وعمدة مدينة القنيطرة بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج التحاليل التي أجرتها إيجابية.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصدر قريب من الوزير، فإن زوجة الوزير، تأكدت إصابتها بالفيروس، فتم نقلها، اليوم الخميس، إلى مستشفى الشيخ زايد في مدينة الرباط.

وإلى حدود اللحظة، لم تتأكد إصابة الوزير الرباح بالفيروس، لكن المعلومات، التي أكدتها مصادر الموقع فإن الرباح تم نقله للمستشفى العسكري بالرباط على وجه الاستعجال، من أجل إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، لأنه يعاني من انخفاض في ضغط الدم مع اضطراب في دقات القلب.

وتم إخضاع جميع المخالطين لزوجة الوزير للتحاليل المخبرية، منهم سكان العمارة التي يقطنها في مدينة القنيطرة.