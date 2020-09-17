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تأكدت، اليوم الخميس، إصابة خديجة حقي، زوجة عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، وعمدة مدينة القنيطرة بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج التحاليل التي أجرتها إيجابية.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصدر قريب من الوزير، فإن زوجة الوزير، تأكدت إصابتها بالفيروس، فتم نقلها، اليوم الخميس، إلى مستشفى الشيخ زايد في مدينة الرباط.
وإلى حدود اللحظة، لم تتأكد إصابة الوزير الرباح بالفيروس، لكن المعلومات، التي أكدتها مصادر الموقع فإن الرباح تم نقله للمستشفى العسكري بالرباط على وجه الاستعجال، من أجل إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، لأنه يعاني من انخفاض في ضغط الدم مع اضطراب في دقات القلب.
وتم إخضاع جميع المخالطين لزوجة الوزير للتحاليل المخبرية، منهم سكان العمارة التي يقطنها في مدينة القنيطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الرباح ينتظر نتائج فحص كورونا بعد تأكد إصابة زوجته..نقل إلى المستشفى العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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