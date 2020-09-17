الإعلام المغربي يفقد أحد أبنائه.. مدير معهد الصحافة بالبيضاء محمد طلال في ذمة الله

توفي، اليوم الخميس، الإعلامي، محمد طلال، الأستاذ الجامعي، والمدير العام للمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء بعد مرض عضال، استمر به لأشهر، ولم ينفع معه علاج.
وعانى الراحل، قيد حياته، من مرض “باركينسون”، الذي تسبب له في عطل في عملية نقل الأكسجين إلى الدماغ بالشكل الصحيح، مما جعله يفقد القدرة على المشي وعلى الكلام في السنوات الأخيرة.
ويعد الراحل، محمد طلال، من كبار الصحافيين في المغرب، والمؤرخين للإعلام المغربي، إذ ساهم بعدة إصدارات في المجال، من بينها كتابه بـ:”الاتصال في الوطن العربي قضايا ومقاربات”، بالإضافة إلى إسهاماته الأكاديمية، بحكم تجربته في التدريس الجامعي بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام المغربي يفقد أحد أبنائه.. مدير معهد الصحافة بالبيضاء محمد طلال في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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