الإعلام المغربي يفقد أحد أبنائه.. مدير معهد الصحافة بالبيضاء محمد طلال في ذمة الله

توفي، اليوم الخميس، الإعلامي، محمد طلال، الأستاذ الجامعي، والمدير العام للمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء بعد مرض عضال، استمر به لأشهر، ولم ينفع معه علاج.

وعانى الراحل، قيد حياته، من مرض “باركينسون”، الذي تسبب له في عطل في عملية نقل الأكسجين إلى الدماغ بالشكل الصحيح، مما جعله يفقد القدرة على المشي وعلى الكلام في السنوات الأخيرة.

ويعد الراحل، محمد طلال، من كبار الصحافيين في المغرب، والمؤرخين للإعلام المغربي، إذ ساهم بعدة إصدارات في المجال، من بينها كتابه بـ:”الاتصال في الوطن العربي قضايا ومقاربات”، بالإضافة إلى إسهاماته الأكاديمية، بحكم تجربته في التدريس الجامعي بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني.