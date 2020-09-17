ميسي ورونالدو خارج ترشيحات أفضل اللاعبين بدوري أبطال أوروبا 2019- 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لنيل جوائز الأفضل بدوري أبطال أوروبا 2019- 2020 , التي سجلت غيابا بارزا للنجمين العالميين الارجنتيني ليونيل ميسي و البرتغالي كريستيانو رونالدو . وضمت القائمة نخبة من اللاعبين الذين بصموا على حضور متميز مع أنديتهم ،و في مقدمتهم نجوم فريق بايرن ميونخ الالماني المتوج بعبصة الابطال الاوربية .

وأشار اليويفا، في بيان رسمي، إلى أن الفائزين (أفضل حارس – مدافع – لاعب وسط – مهاجم) سيكرمون خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة، المقرر عقدها يوم فاتح أكتوبر المقبل.

وأوضح أن لجنة التحكيم تتكون من مدربي 32 ناديا شاركوا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلى 55 صحفي ا من الاتحادات الأعضاء.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن لم ي سمح للمدربين بالتصويت للاعبين المرشحين للجوائز من فرقهم.

وكشف أنه طلب من كل من المدربين والصحفيين اختيار قائمة مرتبة من ثلاثة لاعبين في كل خط، حيث يحصل صاحب الترتيب الأول على 5 نقاط، والثاني (3 نقاط)، والثالث (نقطة واحدة).

وشهدت النتيجة النهائية لاختيارات المدربين والصحفيين استبعاد ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

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وضمت القائمة كلا من:

– أفضل حارس: كيلور نافاس (كوستاريكا – باريس سان جيرمان)، مانويل نوير (ألمانيا – بايرن ميونخ) ويان أوبلاك (سلوفينيا – أتلتيكو مدريد).

– أفضل مدافع: دافيد ألابا (النمسا – بايرن ميونخ)، ألفونسو ديفيز (كندا – بايرن ميونخ) وجوشوا كيميتش (ألمانيا – بايرن ميونخ)

– أفضل لاعب وسط: تياجو ألكانتارا (إسبانيا – بايرن ميونخ)، كيفين دي بروين (بلجيكا – مانشستر سيتي) وتوماس مولر (ألمانيا – بايرن ميونخ).

– أفضل مهاجم: روبرت ليفاندوفسكي (بولندا – بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (فرنسا – باريس سان جيرمان) ونيمار (البرازيل – باريس سان جيرمان).