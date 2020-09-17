أميركا تفرض عقوبات على شركتين ومسؤول بلبنان لارتباطهم بـ"حزب الله"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على شركتين ومسؤول في لبنان بتهمة ارتباطهم بـ"حزب الله"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على شركتين مقرهما لبنان لامتلاكهما أو إدارتهما من قِبل "حزب الله".
وبحسب البيان فإن الشركتين هما "آرك للاستشارات" و"معمار للمقاولات".
وأضاف البيان أن الوزارة فرضت أيضا عقوبات على المسؤول في المجلس التنفيذي لـ"حزب الله"، سلطان خليفة أسعد.
وأشارت الوزارة إلى أن أسعد، على ارتباط وثيق بالشركتين، وفق البيان.
وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين: "من خلال استغلال حزب الله للاقتصاد اللبناني والتلاعب بالمسؤولين اللبنانيين الفاسدين، يتم منح الشركات المرتبطة بالمنظمة الإرهابية عقودًا حكومية".
وأضاف: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف حزب الله وأنصاره، لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية بشكل فاسد لإثراء قادتهم بينما يعاني الشعب اللبناني من خدمات غير كافية".
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ومساء اليوم، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عبر "تويتر": "يعتمد حزب الله على الثراء الذاتي الفاسد لدفع أجندته في لبنان".
وأضاف: "اليوم قمنا بفرض عقوبات على شركتين مرتبطتين بحزب الله ومسؤول واحد متورط في مخططات غير مشروعة".
وتابع: "شعب لبنان يستحق الأفضل والولايات المتحدة ستواصل الوقوف ضد الفساد".
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