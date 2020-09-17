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شاهد.. البحسني يتفقد سير التجهيزات النهائية بمتحف المكلا بالقصر السلطاني تمهيداً لافتتاحه

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 17 سبتمبر 2020

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم ، سير التجهيزات النهائية بمتحف المكلا بالقصر السلطاني تمهيداً لافتتاحه.

 

وطاف المحافظ بأجنحة وأقسام المتحف الذي جرى اعادة تأهيله بنسق معماري فريد على ذات النسق الذي أُنشأ عليه بأيدي عمالة محلية ماهرة، بتوجيهات من المحافظ في سياق اهتمامه بإعادة تاريخ المتحف وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

 

وتعرّف المحافظ من مدير عام هيئة الآثار والمتاحف والمخطوطات رياض باكرموم، على التحديثات التي جرى تنفيذها في أسقف وأسطح وجدران وقاعات المتحف وغرفه، وطرق العرض الحديثة لإبراز نماذج من النقوش والشواهد الأثرية لتاريخ حضرموت.

 

وأكد المحافظ أن اهتمام قيادة السلطة المحلية بهذا المعلم التاريخي يأتي لإعادة الوهج التاريخي لمتحف المكلا الذي سيضم بين جنباته نماذج من نقوش حضرموت التي تعرّف الجيل الحالي والضيوف بتاريخ حقب مختلفة من موروث حضرموت الغزير.

 

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رافق المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وعدد من مستشاري المحافظ ومديري المرافق الحكومية.

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