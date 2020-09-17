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مقتل 30 شخصاً في هجمات لمسلحين غرب إثيوبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 17 سبتمبر 2020

قال قيادي بارز في المعارضة الإثيوبية لرويترز اليوم الخميس إن رجالا من ميليشيا مسلحة قتلوا أكثر من 30 شخصا في منطقة ميتاكال في منطقة بني شنقول قماز في أحدث مشكلة أمنية تواجه رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد.

 

وقال ديسالين تشين العضو البارز في حزب حركة أمهرة الوطنية الجديد إن الهجمات وقعت في الفترة من السادس وحتى الثالث عشر من سبتمبر وكان من بين القتلى نساء وأطفال.

 

وأضاف "جرى اختطاف مزارعين وأفراد من أسرهم واقتيدوا لمدرسة ابتدائية في المنطقة وقيدوا ثم تم إطلاق النار عليهم واحدا تلو الآخر".

 

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وقال آبي في اجتماع اليوم الخميس إن السلطات الاتحادية والإقليمية "تدرس الأحداث الأمنية التي وقعت خاصة في المناطق الحدودية".

 

وكتب آبي على تويتر "جرى إطلاق سراح 29 اختطفوا كرهائن في بني شنقول قماز" وأضاف أن المهاجمين هم "جماعات تهدف لإيقاف مسيرة الإصلاحات".

 

وتقع بني شنقول قماز على الحدود مع السودان.

 

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن مئات المدنيين شردوا بسبب العنف وطالبت السلطات المحلية بفتح تحقيق.

 

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