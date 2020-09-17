شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية : العقوبات ستعيد إيران إلى طاولة المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركينغ أن العقوبات هي التي ستعيد إيران إلى طاولة المفاوضات وليس الضغط العسكري. وأضاف :" كان أسبوعا مشهودا بعد قرار البحرين الانضمام للإمارات وتوقيعها اتفاقية تأييد السلام مع إسرائيل ، ونحن متفائلون بهذه الخطوة لما ستحققه من استقرار وازدهار اقتصادي لشعوب المنطقة، وكل التحركات الأميركية تساعد على التوصل إلى حل في الشرق الأوسط.

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