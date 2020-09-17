"التعاون الإسلامي" : إطلاق الميليشيا طائرة مفخخة باتجاه المملكة "إرهاب ممنهج"

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نددت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة. وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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