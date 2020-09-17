عبوة تستهدف رتلاً لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي في بابل

افاد مصدر امني، الخميس، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي في بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع لاحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي على الطريق السريع منطقه المسيب محافظة بابل".

وأضاف المصدر أن "الانفجار كان بدون خسائر مادية او بشرية".