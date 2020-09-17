بـ37 هدفاً دون رد.. فريق ألماني يتعرض لهزيمة مدوية خوفاً من كورونا

2020-09-17 | 19:30
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وتجنب لاعبو ريبدورف مولتسن اعتراض هجمات الخصم، أو الاقتراب من لاعبيه، احتجاجا على عدم تأجيل المباراة، رغم أن نتائج الفحص للاعبي المنافس كانت سلبية، ولكن لم تمض عليها 14 يوماً، لهذا فضل ريبدورف مولتسن اتخاذ الحذر، والتزام التباعد الاجتماعي خلال المواجهة.
وفي هذا السياق، أوضح باتريك ريتسوف، رئيس ريبدورف مولتسن، بحسب محطة "إن دي آر"، أن الخصم كان مخالطا لمصاب بفيروس كورونا.
ونقلت القناة عن المسؤولين في نادي ريبدورف، أن إدارة الفريق الضيف هولدنشتيدت، رفضت طلبا لتأجيل المباراة لأسباب صحية.
وعمد لاعبو ريبدورف إلى نوع من الاحتجاج، فركضوا في الملعب فقط مع الحفاظ على التباعد، لتجنب عقوبة عدم الحضور.
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