مازن فياض: طوينا مباراة الاهلي.. نركز على مواجهة استقلال طهرن

وتغلب الشرطة على اهلي جدة 2-1 في مباراة اليوم وسيواجه استقلال طهران في مباراة حاسمة يوم الاحد المقبل.

وسجل مازن فياض هدف الفوز الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وقال فياض في تصريحات لوسائل الاعلام عقب المباراة إنه "رغم الصعوبات وعدم لعب المباريات لمدة 6 اشهر بسبب جائحة كورونا، الا ان طموحاتنا لن تتوقف وحققنا الفوز على الأهلي بعزيمة الفريق".



وأوضح "الان طوينا مباراة الأهلي ونركز حالياً على مواجهة استقلال طهران واللعب ايضاً بطموح الفوز كي نضمن التأهل الى الدور المقبل من دوري الابطال".

وجمع الشرطة 4 نقاط ويحتل وصافة المجموعة خلف المتصدر الأهلي الذي يمتلك 6 نقاط.

