حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، من إمكانية تشديد القيود الصحية المفروضة في المناطق الجنوبية، وذلك وسط زيادة معدلات الإصابة بوباء كورونا في البلاد.
وتابع فيران: "إذا لم يتحسن الوضع الصحي في بعض المناطق مثل مرسيليا وجزيرة الغوادلوب خلال فترة أسبوع، سوف نضطر عندها إلى اتخاذ إجراءات صحية أكثر صرامة مثل إغلاق الحانات ومنع كافة أنواع التجمعات".
وسجلت فرنسا حوالى 10 آلاف إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يقارب أعلى مستوى أحصي منذ بدء حملة الفحوص على نطاق واسع لكشف الإصابات في جميع أنحاء البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفرنسية: كورونا ينتشر بشكل واسع في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.