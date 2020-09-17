توقعات بعقد اجتماع استثنائي لـ'أوبك' الشهر المقبل

أفاد مصدر في مجموعة "أوبك+" بأن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال اليوم الخميس، إن دول المجموعة قد تعقد اجتماعا استثنائيا في أكتوبر إذا ازدادت أسواق النفط "تدهورا".
ووفقا لنسخة من تقرير نقلته "رويترز"، حذرت مجموعة "أوبك+" من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان قد تكبح الطلب على النفط على الرغم من مؤشرات على التعافي الاقتصادي وأخرى أولية على انخفاض مخزونات النفط.
ووفقا لمسودة بيان صحفي وتقرير داخلي، لم توص اللجنة التي تضم منتجين رئيسيين من بينهم السعودية وروسيا، بأي تغييرات لهدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغ 7.7 مليون برميل يوميا أو نحو ثمانية بالمئة من الطلب العالمي.
لكن مصادر في "أوبك+" قالت إنهم سيضغطون على البلدان المتقاعسة في تطبيق التخفيضات مثل العراق ونيجيريا والإمارات، لخفض المزيد من الإنتاج لتعويض لتخفيف الإنتاج الزائد وربما تمديد فترة التعويض.
وتخفض "أوبك+" الإنتاج منذ يناير 2017 للمساعدة على دعم الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية. وزادت تخفيضات الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بين مايو ويوليو بعد تعثر الطلب بفعل جائحة كورونا.
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