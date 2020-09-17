سلطان عمان وشجرة اللبان.. من زرع عطاء حصد وفاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول العمانيون على موقع "تويتر" صورا للسلطان هيثم بن طارق وهو يزرع شجرة اللبان، التي تحمل رمزية تاريخية لدى أهل السلطنة، في مزرعة رزات السلطانية بصلالة جنوب البلاد.



واعتبر المغردون العمانيون قيام السلطان بزراعة تلك الشجرة له دلالات عديدة، تبرز نهجه في العطاء والبناء، مؤكدين أن من يزرع خيرا وعطاء يحصد حبا ووفاء وولاء وازدهارا لبلاده.

كما أكدوا أن تلك رسالة من السلطان هيثم بن طارق تدعو لتكثيف زراعة تلك الشجرة والاهتمام بها كمورد وطني هام.

وتصدر هاشتاق يحمل اسم السلطان #هيثم_بن_طارق ترند الأعلى تغريدا في عمان على خلفية التفاعل الواسع مع صور زراعة السلطان لشجرة اللبان.

من زرع حصد

وفي هذا الصدد غرد أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" قائلا :" بارك الله يديك الكريمتين سلطاننا #هيثم_بن_طارق، وبإذن الله ستحصد ما تغرسه يداك من خير في هذا الوطن، و تستمر مسيرة ازدهار عُمان".





في السياق نفسه غرد د. أحمد الحراصي قائلا :"جلالة السلطان، تغرسها اليوم بأصل ثابت وفرع في السماء ليستخرج كنوزَها ابناؤك في الغد وتؤتي أُكُلها كل حين بإذن ربها ليستمر العطاء في تربة لا تنبت الا طيّبا. شجرة اللبان أيقونة البحث العلمي والصناعة باكثر من ١٠٠٠ بحث علمي منشور حول هذه الشجرة وصمغها".





رسالة هامة

بدوره قال المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري :"شجرة اللبان العُمانية لها رمزية تاريخية ضاربة في القدم جابت شهرتها العالم أجمع وهذا الاهتمام السامي الكريم من لدن صاحب السلطان #هيثم_بن_طارق يرفع من مكانتها المرموقة ويشجعنا كمجتمع بأهمية الإكثار من زراعتها والاهتمام بها كمورد وطني هام".





وغرد د . محمد الشعشعي قائلا :"#هيثم_بن_طارق. غرس الخير والعطاء ، هذ الشجرة التي تنتج اللبان الذي اعتمدت عليه الحضارات القديمة قبل الميلاد مثل مملكة حضرموت ومعين والانباط، كما أن بخور اللبان مطلب لحضارات الفراعنة والرومان، عندما يكون الفكر السامي عميقا. فإنه يرقى بأمة باكملها.. فالرسالة هنا أن نحافظ عليها".





في السياق نفسه قال عبدالله الشنفري: "شجرة اللبان العظيمة، عبق التاريخ وممالك طرق الحرير، تمتد لسلطان عظيم، بيده يغرس النماء واستمرارا لمجد زاخر وحاضر زاهر، ليخلد التاريخ ان هذه هي عُمان الخالدة بإرثها وحضارتها وتاريخها موصول عبر سلاطينها العظام ورجالها الميامين الذين أنبتتهم تربة خصبة عظيمة ولادة".





مواصلة المسيرة

من جهته نشر هيثم الراقي صورتين للسلطان الراحل قابوس بن سعيد والحالي هيثم بن طارق وهما يزرعان شجرة اللبان، وغرد قائلا :" رحم الله من كان بالأمس يغرس، وأطال الله عمر من باليوم يغرس، صورتين ما بين الماضي والحاضر".





في السياق نفسه قال علــي الجـعـفـري: "السلطان #هيثم_بن_طارق يُكمل مسيرةَ السلطان #قابوس_بن_سعيد بثوابتَ راسخةٍ وهويّةٍ وطنيّةٍ باقيةٍ شعارها العطاء والبناء لعمان".





ولاء ووفاء

بدوره غرد معمر المعشني شعرا تعبيرا عن الولاء والوفاء للسلطان قائلا:

Advertisements

هذه اللبانه غرسها وسط التـــراب

والولاء مغروس في نبض الوريد

خلف هيثم كلنا شيــب وشبـــاب

من مسندم لين أبواب البليـــــــد

بدوره غرد محسن عُمر فاضل الكثيري شعرا قائلا :

يَدُ تبني وتغرس وتسقي وتعدل

يَدُ ستكمل البناء والعطاء والشموخ

يَدُ سترفع عُمان إلى هامات السحاب

يَدُ ستبقى عزيزةُ كريمةُ نقيةُ قويةُ

حفظك الله ورحم الله من كان قبلك





وكان السلطان قد وصل إلى محافظة ظفار الخميس الماضي، والتقى الثلاثاء بعدد من شيوخ ولايات محافظة ظفار جنوبي السلطنة، في أول لقاء شعبي مباشر بين السلطان وشعبه منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ توليه الحكم، يقوم السلطان هيثم بجهود بارزة للنهوض ببلاده وتسريع خطوات التنمية.

شجرة اللبان.. رمزية تاريخية

وتتميز السلطنة بإنتاج أجود أنواع اللبان الذي تنتشر أشجاره في مناطق مختلفة من محافظة ظفار نظرا لتوفر المناخ المناسب والتربة الجيرية الكلسية الملائمة لنمو شجرة اللبان ذات الأهمية الاقتصادية والتاريخية والطبية.

ويشتمل اللبان على فوائد عديدة ويستخدم في مكونات الأدوية والعطور والصناعات التجميلية والزيوت والمساحيق إلى جانب الحياة اليومية والمناسبات الاجتماعية والدينية فضلا عن صناعة البخور التي تشتهر بها السلطنة.

وتقوم الجهات الحكومية المعنية بجهود للحفاظ على أشجار اللبان نظرا لأهميتها التاريخية والمستقبلية من خلال زيادة المساحة المزروعة والإكثار من الأشجار إلى جانب إنتاج الشتلات والمحافظة عليها في مواطنها وحمايتها من الرعي الجائر.

ويعتبر عسل اللبان العماني من الأنواع النادرة في العالم ويتم انتاجه من رحيق أزهار شجرة اللبان التي تنمو في أودية وجبال محافظة ظفار حيث يحتوي عسل اللبان على فوائد صحية وعلاجية للعديد من الأمراض بالإضافة إلى كونه مضادا للجراثيم والالتهابات.

وشجرة اللبان تمثل شعارا لمحافظة ظفار نظرا لأهميتها التاريخية والاقتصادية وفوائدها العديدة إلى جانب أنها تحظى باهتمام الزوار والسياح وتعد من أهم المعالم السياحية والتاريخية للمحافظة حيث يحرص معظم السياح على شراء اللبان الذي يباع في مختلف الأسواق التقليدية والتجارية.