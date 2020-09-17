الولايات المتحدة :العقوبات الأممية على إيران سيُعاد فرضها بصورة تلقائية الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية ،أن العقوبات الأممية على إيران سيُعاد فرضها بصورة تلقائية الأحد وأن الإدارة الأمريكية ستحرص على أن تطبق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في مقر الوزارة في واشنطن، امس الأربعاء " إن الولايات المتّحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوما وستتحمل نصيبها من المسؤولية، وسنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها".

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وأشار المبعوث الأمريكي للملف الإيراني إليوت أبرامز للصحافيين ،الى إن كل العقوبات التي كانت الأمم المتّحدة تفرضها على إيران سيُعاد فرضها يوم الأحد القادم..مؤكداً أن حظر الأسلحة المفروض على إيران سيمدد إلى أجل غير مسمى وأن العديد من الأنشطة المتعلقة ببرامج طهران النووية والبالستية سيعاقب عليها.

وقال "نتوقع من كل الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة أن تطبق بشكل كامل عقوبات الأمم المتحدة"..معتبرا أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير جدا.

ولجأ بومبيو في 20 أغسطس الماضي إلى إجراء مثير للجدل حين أخطر مجلس الأمن الدولي رسميا بأن الولايات المتّحدة، فعّلت بند "العودة إلى الوضع السابق" (سناب باك) المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني والذي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بصورة تلقائية بعد مرور 30 يوما من تاريخ التبليغ، أي فجر الأحد بتوقيت غرينيتش.