عبدالله بن زايد يلتقي أعضاء الكونجرس

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ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، ركز ابن زايد في اجتماعه مع بومبيو وقادة الكونجرس على سبل تعزيز المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية «للسلام والاستقرار الإقليميين من خلال وقف عمليات الضم والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في أرجاء منطقة الشرق الأوسط كافة».
وجرت مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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