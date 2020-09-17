شكرا لقرائتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي أعضاء الكونجرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد زيارته للولايات المتحدة، التي ترأس فيها وفد بلاده للتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل، بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعدد من قادة وأعضاء الكونجرس.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، ركز ابن زايد في اجتماعه مع بومبيو وقادة الكونجرس على سبل تعزيز المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية «للسلام والاستقرار الإقليميين من خلال وقف عمليات الضم والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في أرجاء منطقة الشرق الأوسط كافة».

وجرت مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.