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عبدالله بن زايد يلتقي أعضاء الكونجرس

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتم وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد زيارته للولايات المتحدة، التي ترأس فيها وفد بلاده للتوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل، بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعدد من قادة وأعضاء الكونجرس.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، ركز ابن زايد في اجتماعه مع بومبيو وقادة الكونجرس على سبل تعزيز المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية «للسلام والاستقرار الإقليميين من خلال وقف عمليات الضم والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في أرجاء منطقة الشرق الأوسط كافة».

وجرت مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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