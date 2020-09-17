العراق يدعو لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا العراق أمس مجددا الاتحاد الأوروبي إلى رفع اسمه من قائمة الدول ذات الخطورة العالية في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر بيان الخارجية العراقية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية.

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