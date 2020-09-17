شكرا لقرائتكم خبر السراج يستسلم.. ويعلن انسحابه من المشهد الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تطور يكشف تراجع المد التركي وهزيمة ميليشيات رجب طيب إردوغان، أعلن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي رغبته في تسليم مهمته بنهاية الشهر المقبل، وقال في كلمة متلفزة: أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي في موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف في كلمته التي وجهها عبر قناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية أنه «منذ توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات في ديسمبر 2015 سعينا بما نملك بإحداث أكبر توافق ممكن بين الأطراف الموجودة على الساحة السياسية الليبية، لم يكن يشغلنا منذ ذاك الوقت سوى العمل على توحيد مؤسسات الدولة حتى تتمكن من تقديم خدماتها بالشكل اللائق للمواطن الكريم».

وتابع «لقد كان المناخ السياسي والاجتماعي ولا زال يعيش حالة اصطفاف واستقطاب حادين جعل كل المحاولات الهادفة لإيجاد تسويات سلمية نحقن بها الدماء ونحافظ بها على نسيجنا الاجتماعي المهدد بالتمزق أكثر وأكثر، جعل كل هذه المحاولات شاقة وفي غاية الصعوبة كما كانت وما زالت بعض الأطراف المتعنتة تصر على تعميق هذه الاصطفافات وتراهن على خيار الحرب لتحقيق أهدافها غير المشروعة، الأمر الذي تفطنا لها مؤخرا، وجعلنا نقدم الكثير من التنازلات لقطع الطريق على هذه الرغبات الآثمة لإبعاد شبح الحرب، ولكن دون جدوى مع كل أسف».