شكرا لقرائتكم خبر تحرير مصريين مختطفين في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني، أنه في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد.
ويواجه العاملون في ليبيا عمليات اعتداء وخطف من الميليشيات المسلحة التي انتشرت في ليبيا بشكل كبير خلال الحرب الأهلية التي اندلعت على مدار السنوات الماضية.
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