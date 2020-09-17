خلية نسوية حوثية لتهريب الأسلحة للانقلابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب خلية حوثية نسائية أثناء محاولتها تهريب كمية من الأسلحة المختلفة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأكد مصدر أمني أن نقطة لقوات الأمن الخاصة ضبطت كمية من الأسلحة المختلفة أثناء محاولة تهريبها على متن سيارة نوع تويوتا، حسبما أفاد الموقع الرسمي لمحافظة مأرب.

وأوضح أن عملية التهريب استخدمت فيها النساء للتمويه على رجال الأمن، بعد إخفاء الأسلحة وسط الملابس النسائية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين، تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.

وفي السياق كشف فريق خبراء الأمم المتحدة عن تجنيد الحوثيين لأطفال وفتيات لا تتجاوز أعمارهم الـ17، كجواسيس ومقاتلين، أو للزواج المبكر والقسري الذي بات مرتبطا مباشرة بتجنيد الفتيات. وقال فريق الخبراء البارزين والإقليميين بشأن اليمن، في تقريرهم (اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة) «إنه تلقى تقارير موثوقة بشأن تجنيد الحوثيين لـ34 فتاة (تتراوح أعمارهن بين 14 - 17عاما) لاستخدامهن كجواسيس»، وأضاف الفريق في التقرير أن أطفالا آخرين تم تجنيدهم كحراس ومسعفين وأعضاء في منظمة الزينبيات، وأشار التقرير إلى استهداف الحوثيين للفتيات من العائلات التابعة لهم، أو العائلات المحرومة اجتماعيا واقتصاديا أو المحتجزات، بشكل خاص للتجنيد، وتابع التقرير: يزعم أن 12 من هؤلاء الفتيات نجين من العنف الجنسي أو الزواج القسري والمبكر المرتبط مباشرة بتجنيدهن.

جانب من المضبوطات (مكة) Advertisements

ميدانيا اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع عدد من القيادات التي لقت مصرعها بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، ومواجهات مع قبائل مراد بمأرب.

وقالت وكالة «خبر» للأنباء إنها رصدت عمليات تشييع لـ34 قياديا في محافظات صنعاء وصعدة وحجة وذمار والبيضاء، لكن أغلب القتلى من القيادات كان من صنعاء وصعدة وحجة.

وفي غضون ذلك أكد محافظ محافظة الجوف، اللواء أمين العكيمي، أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية أصبحت على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت خلال الأيام الماضية في أكثر من جبهة بالمحافظة.

في اتجاه مختلف، من المقرر أن يعقد طرفا الصراع في اليمن المتمثل بوفد الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الانقلاب الحوثية اجتماعا في سويسرا لبحث اتفاق، تدعمه الأمم المتحدة لتبادل الأسرى، ووضع «اللمسات الأخيرة» على عملية تبادل الدفعة الأولى من الأسرى، والتي تضم 1420 أسيرا، ومن بين الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالإضافة إلى نحو 19 أسيرا من السياسيين والصحفيين.

مشاهدات يمنية