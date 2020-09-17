وباء 28.. فيديو جديد يرصد خطر فيروس الإخوان على مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديو جديد الضوء على ما أسماه بـ"وباء 28" فى إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ربط بين تحذيرات الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى من الجماعة قبل أكثر من 60 عاما، وبين تصريحات المرشد الأسبق مأمون الهضيبى في معرض الكتاب التي أعلن فيها أن الاخوان يتقربون إلى الله بأعمال التنظيم الخاص الإرهابية، حيث أوضح الفيديو أن الجماعة تعتنق الأفكار الإرهابية وتؤمن بها وتمارس الإرهاب ضد المجتمع المصرى. Advertisements وكانت الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تبث من دول معادية لمصر، قد شهدت أزمة جديدة، إذ رفضت جبهة محمود حسين أمين عام التنظيم والهارب خارج البلاد، إذاعة بيان عزله عبر قناة "وطن" التى يمتلكها التنظيم، الأمر الذى يفسر استمرار سطوة محمود حسين على أموال التنظيم والقنوات، فيما تداول عدد من شباب الجماعة، معلومات مفادها أن محمود حسين يرفض جميع القرارات التى اتخذت ضده، وأبرزها عزله تماما من منصب أمين عام التنظيم وتشكيل لجنة لمواجهة الأزمات الى ضربت التنظيم.

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