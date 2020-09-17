شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان تؤكد ابتلاع الإخوان للاحتياطى النقدى و30 يونيو أنقذت الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عاما واحدا من حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر كان كفيلا بتخريب وتدمير اقتصاد الدولة لمدة 5 سنوات قادمة، لافتا إلى أن قيادات الجماعة الإرهابية كانوا يفتقدون الرؤى والخطط المستقبلية لبناء وإدارة الدولة ومؤسساتها والنهوض باقتصادها أو استقراره على الأقل.

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وقال عمر، في تصريح لـ"الخليج 365": "سنة حكم الإخوان كانت سنة سودا خربت 5 سنوات"، لافتا إلى أن كوادر الجماعة غابت عنهم الرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية فانهار الاقتصاد وتراجع الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية لأدنى مستوياته، وارتفعت نسبة عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع التصنيف الائتمانى.

وأشار عمر إلى أن هذا العام قد ابتلع الاحتياطى من النقد الأجنبى وكان سببا رئيسيا فيما آل إليه الاقتصاد المصرى فى عام 2014 من أزمات طاحنة كادت أن تعصف بكيان الدولة لولا ثورة 30 يونيو التى كانت المنقذ لهذا الوطن من الهلاك، وأوضح وكيل لجنة الخطة أن التصنيف الائتمانى لمصر كان فى نزول مستمر، لافتا إلى أن تأثير ممارسات الجماعة الإرهابية على الاقتصاد المصرى استمر لمدة 5 سنوات بعد انتهاء حكمهم حيث تم استنزاف الموارد وهروب الاستثمارات الأجنبية خاصة فى البحث والتنقيب عن البترولن قائلا: "الناس دى كانت بتبص تحت رجليها وبالتالى بناء رؤية مستقبلية كان أمر غائب عنهم تماما".