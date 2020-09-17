شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ برئاسة وزير المجالس النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، لمتابعة آخر ما وصلت إليه أعمال التطوير الخاصة لقاعات ومكاتب مبنى مجلس الشيوخ فى إطار الاستعدادات لاستقبال الأعضاء الجدد مطلع شهر أكتوبر القادم.

وكانت اللجنة قد عقدت آخر اجتماعاتها يوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2020 بحضور الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - والمستشار محمود فوزي - أمين عام مجلس النواب –، وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

وقد استهلت اللجنة اجتماعها السابق بالترحيب بالمستشار محمود إسماعيل عتمان - نائب رئيس مجلس الدولة - وتقديم التهنئة له بمناسبة اختياره قائمًا بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، متمنين له دوام التوفيق، وأكد وزير شئون المجالس النيابية على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته السامية.

واستعرضت اللجنة مآل إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ، وموقف الأصول التي آلت لمجلس الشيوخ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في الموعد المقرر.

وفي ختام الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التي تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.





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