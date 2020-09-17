شكرا لقرائتكم خبر عن "الإخوان الفاشيون".. فى وثائقيات شريف عارف "حقيقة فى دقيقة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفى شريف عارف اليوم فى حلقاته الوثائقية "حقيقة فى دقيقة"، جانبًا من الاتصالات المشبوهة التى قامت بها جماعة الإخوان مع أجهزة المخابرات الغربية خلال الحرب العالمية الثانية.

ويقول شريف عارف أن الاتهامات التى تم توجهيها إلى جماعة الإخوان بأنها جماعة "فاشية" هى اتهامات حقيقية، وقد بدأت الاتصالات بينها وبين المخابرات الإيطالية والألمانية منذ نهاية ثلاثينيات وحتى بداية أربعينيات القرن الماضي.

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وأضاف شريف عارف، أن المخابرات الألمانية نجحت فى أكتوبر عام 1941 فى تجنيد حسن البنا للعمل لصالح الجيش النازى وفقًا لما أوردته وثائق ألمانية. وخلال هذه الفترة عقد مفتى فلسطين الشيخ أمين الحسينى بصفته مندوبا عن حسن البنا سلسلة من اللقاءات مع كل من بنيتو موسولينى وأدولف هتلر، بهدف التنسيق بين الجماعة والنظام الفاشي.

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفى ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الإخوان فى ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير.. حريق القاهرة مدبرون ومنفذون"، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفى، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضى على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق فى المجلد التذكارى والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة.